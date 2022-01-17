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В Санкт-Петербурге выставлена на продажу треть ТРК «Модный променад» за 700 млн рублей

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Часть торгово-развлекательного комплекса «Модный променад» у метро «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге выставлена на аукцион с начальной ценой в 700,3 млн рублей. Торги состоятся 22 февраля 2022 года по поручению Агентства по страхованию вкладов.

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу треть ТРК «Модный променад» за 700 млн рублей

На торги выставлено имущество обанкротившегося ООО «Интерлизингстрой», включающее в себя шесть торгово-офисных помещений на 7,2 тысячи квадратных метров на цокольном и втором этажах, что составляет 30% площади ТРК.

Помещения можно купить по отдельности по цене от 82 до 202 млн рублей, заявки на участие принимаются до 20 февраля.

ТРК «Модный променад» построен в 2006 году. Комплекс представляет собой торговую трехэтажную (включая цокольный этаж) галерею, длиной 320 метров и шириной 22 метра.  На прилегающей к ТРК территории имеется парковка.

Как пояснили в РАД, новый тренд — спрос на ТРК районного формата с широким спектром услуг. Приморский район, где расположен ТРК «Модный променад», один из самых быстрозастраиваемых.

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Фото на обложке: pexels.com

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