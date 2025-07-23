В Сбер теперь не берут без AI — кандидатам включили генеративный фильтр

Сбер обновил требования ко всем вакансиям: теперь знание и умение применять искусственный интеллект — это не «будет плюсом», а обязательное условие. В описаниях вакансий на платформе «Работа в Сбере» появилась конкретика — от фронтлайна до топов.

Один банк — много уровней AI-готовности

От сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами, ждут умения использовать нейросервисы для типовых задач. Кандидатов спрашивают на интервью, как они применяют AI в жизни или на работе. И это не риторика — это реальный фильтр на входе.

У аналитиков, IT-специалистов и разработчиков планка выше: проверяют практику применения, уровень интеграции нейросетей в проекты и готовность к использованию генеративных инструментов. На собеседованиях — задачи, в том числе по фактчекингу, генерации текстов, адаптации данных.

Разработчики проходят углублённую техническую оценку, где смотрят не только на то, как они используют AI, но и понимают ли, как он работает под капотом.

У руководства — другая глубина

От управленцев ждут умения принимать решения на основе AI-аналитики. На кросс-интервью оценивают не только понимание технологии, но и готовность внедрять её в процессы. Важен не факт знакомства, а способность мыслить в AI-логике.

Не умеешь — обучим. Но после найма

Студентам и стажёрам достаточно желания развиваться — остальному научат внутри. Всем остальным, у кого нет AI-навыков, предлагают пройти обязательное обучение на платформе «Пульс» сразу после выхода на работу. Это условие по умолчанию.

Даже кассиры работают в системе СБОЛ Pro, в которой уже встроен GigaChat. Исключение — только физические роли, вроде уборки или складской логистики. Но доступ к AI-курсам открыт для всех.

Спрос на вакансии — растёт, не падает

Несмотря на ужесточение требований, число откликов продолжает расти. В первом полугодии 2025 года банк получил 2,05 млн резюме — на 20,5% больше, чем за тот же период в 2024 году.

«Искусственный интеллект — это бустер эффективности для каждого. Всё сложнее найти сферу деятельности, где AI-инструменты были бы бесполезны. […] Если 30 лет назад в резюме часто встречалась фраза "Уверенный пользователь ПК", то сегодня требуются уверенные пользователи искусственного интеллекта», — говорит Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Внутренний апгрейд: от GigaChat до мультиагентов

Образовательная платформа «Пульс» предлагает десятки курсов — от основ генеративного ИИ до проектирования AI-архитектур. Это не просто онлайн-школа, а часть системного подхода: кто не умеет — учится, кто умеет — усиливается.

Сбер внедряет мультиагентные системы в ключевые бизнес-функции: логистику, безопасность, обучение и обслуживание. GigaChat встроен в интерфейсы, а AI-помощники начинают работать даже в таких зонах, как инкассация.

Что это меняет

AI перестал быть темой «для айтишников». В Сбере это уже фильтр на входе, ежедневный инструмент и язык внутренней культуры. Навыки взаимодействия с нейросетями — новая версия компьютерной грамотности. Нет AI — нет доступа. И это уже не про будущее. Это стандарт рынка сегодня.

Фото: Tero Vesalainen / Getty Images