В сервисе XWAY появилась автоматическая SEO-оптимизация на Wildberries
Новый инструмент поможет получить список самых конверсионных фраз, по которым конкуренты уже продвигают свои товары, и сразу же интегрировать в свои рекламные кампании.
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Cервис для эффективного управления рекламой на Wildberries при помощи AI-технологии выкатил новый инструмент. Больше не нужно собирать семантическое ядро вручную, перебирать и удалять нерабочие ключи и ежедневно мониторить как свои позиции, так и конкурентов — XWAY сделает все за вас.
Зачем селлеру XWAY SEO
Чтобы в поисковой выдаче маркетплейса покупатель увидел именно вашу карточку — в ее названии и описании должны присутствовать ключевые фразы. Таких фраз может быть довольно много. Один человек напишет «брюки мужские летние», второй — «льняные штаны мужские», а третий — «брюки чинос мужские свободные». А ищут все они при этом одно и то же.
Можно собирать весь пул запросов и проверять результаты вручную, а можно (и нужно!) автоматизировать эту задачу — и тем самым сэкономить время, избежать ошибок и получить максимум просмотров и продаж.
XWAY SEO поможет не упустить ни один релевантный запрос, по которому вас ищут клиенты и продвигаются конкуренты. Это значит, что карточка получит больше бесплатного органического трафика, и вам потребуется меньше денег на рекламу.
Для максимальной эффективности и кратного роста продаж одного инструмента может быть недостаточно, поэтому XWAY предлагает целый набор взаимодополняющих помощников селлера:
- XWAY SEO подбирает поисковые фразы, которые принесут больше заказов
- A/B-тесты определяют фото с высокой конверсией в клики (CTR)
- XWAY AI самостоятельно управляет настройкой рекламы и выбирает, где, кому и когда стоит показать ваши объявления, чтобы получить больше продаж и потратить меньше бюджета.
Чтобы селлеры могли познакомиться с сервисом изнутри и увидеть его возможности еще до оплаты подписки, у XWAY есть бесплатный тестовый период и команда поддержки, которая покажет, расскажет и обучит.
А еще до 15 августа у XWAY акция 3+1! По промокоду BONUSTIME каждый 4 месяц подписки в подарок!
Узнать подробности и воспользоваться всеми инструментами сервиса можно по ссылке.
Акция действует до 15.08.2025 г. включительно.
Фото на обложке: XWAY
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ООО «ТИСЭЙЛ»
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