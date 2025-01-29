В «СКБ Контур» опровергли информацию о сокращении IT-специалистов
Группа компаний «СКБ Контур» не планирует сокращать IT-специалистов, распространенная 29 января информация об увольнениях не соответствует действительности. Об этом RB.RU сообщил директор по персоналу «СКБ Контур» Александра Батина.
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«Наша компания не планирует сокращение специалистов — как в IТ, так и в других функциональных зонах. У нас амбициозные цели в рамках бизнес-стратегии, которые предусматривают расширение компетенций, в том числе через привлечение новых сильных экспертов в компанию. Например, на текущий период в работе IT-направления открыты более 100 вакансий, и есть тенденции к увеличению потребности в кадрах в границах 2025 года», — сообщила Батина.
Издание «ЕАН Россия» опубликовало информацию со ссылкой на инсайдера о якобы планирующихся сокращениях в IT-компания Екатеринбурга, в том числе упомянула «СКБ Контур».
«Оптимизация уже проходит в таких компаниях, как "СКБ Контур", крупных онлайн-платформах и агрегаторах, а также в банковских организациях. В первую очередь компании избавляются от кадров с низким уровнем качества работы, который не соответствует заявленной зарплате, и неумением работать в команде», — указало издание.
«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. Выручка за 2023 год составила 32,6 млрд рублей (+23,6% по сравнению с 2022 годом). В группе «СКБ Контур» трудится около 12 тыс. сотрудников. Штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге.
Фото на обложке: Mascot /
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