В «СКБ Контур» опровергли информацию о сокращении IT-специалистов

Группа компаний «СКБ Контур» не планирует сокращать IT-специалистов, распространенная 29 января информация об увольнениях не соответствует действительности. Об этом RB.RU сообщил директор по персоналу «СКБ Контур» Александра Батина.

«Наша компания не планирует сокращение специалистов — как в IТ, так и в других функциональных зонах. У нас амбициозные цели в рамках бизнес-стратегии, которые предусматривают расширение компетенций, в том числе через привлечение новых сильных экспертов в компанию. Например, на текущий период в работе IT-направления открыты более 100 вакансий, и есть тенденции к увеличению потребности в кадрах в границах 2025 года», — сообщила Батина.

Издание «ЕАН Россия» опубликовало информацию со ссылкой на инсайдера о якобы планирующихся сокращениях в IT-компания Екатеринбурга, в том числе упомянула «СКБ Контур».

«Оптимизация уже проходит в таких компаниях, как "СКБ Контур", крупных онлайн-платформах и агрегаторах, а также в банковских организациях. В первую очередь компании избавляются от кадров с низким уровнем качества работы, который не соответствует заявленной зарплате, и неумением работать в команде», — указало издание.

«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. Выручка за 2023 год составила 32,6 млрд рублей (+23,6% по сравнению с 2022 годом). В группе «СКБ Контур» трудится около 12 тыс. сотрудников. Штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге.