«Союзмультфильм» прокомментировал иск жены Норштейна к ЦБ на 50 млн рублей

«Союзмультфильм» является «обладателем исключительной лицензии» на мультфильм «Ежик в тумане», сообщили RTVI в пресс-службе студии. Так там прокомментировали иск художницы Франчески Ярбусовой к ЦБ на 50 млн рублей, связанный с нарушением ее авторских прав при выпуске памятных монет с героем мультипликации.

«Центробанк создал монеты с изображением персонажа на основании соглашения с киностудией. Стоит также отметить, что указанное соглашение не предусматривает выплату “Союзмультфильму” какого-либо роялти», — рассказали в студии.

Там добавили, что образ ежика, использованный в памятных монетах Банка России, «является частью аудиовизуального произведения».

В студии отметили, что она привлечена к делу в качестве третьего лица, так как ее интересы «также затрагиваются в данном судебном процессе». В «Союзмультфильме» подчеркнули, что истец «вправе заявлять требования в суде, а затем обосновывать их в процессе заседания», так как «оценка их правомерности лежит в компетенции суда».

Банк России выпустил памятные монеты по «Ежику в тумане» в сентябре. В январе вдова режиссера мультфильма Юрия Норштейна подала к ЦБ иск, утверждая, что регулятор выпустил монеты без согласования с ней.

В марте ТАСС со ссылкой на материалы дела написал, что Ярбусова потребовала от Центробанка компенсацию в размере свыше 50 млн рублей. Художница также настаивает на том, чтобы ЦБ изъял «контрафактные монеты» из обращения.

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