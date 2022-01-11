Пандемию назвали причиной рекордного спада патентной активности в США

В США пандемия стала причиной рекордного спада патентной активности компаний — в 2021 году Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) удовлетворило на 7% меньше заявок, чем годом ранее.

Снижение стало рекордным с 2012 года. Американские компании зарегистрировали 150 801 патентов, возглавив рейтинг патентной активности. На втором месте компании из Японии с 47 105 охранными документами. Третье место у представителей Южной Кореи (21 264 патента), на четвертом — обладатели американских патентов из Китая (20 679). Замыкает топ-5 бизнес Германии с 14 663 патентами.

IBM сохранила за собой первое место по числу выданных патентов, даже сбавив обороты по сравнению с прошлым годом на 5% (8682 против 9138). Следом идут Samsung Electronics Co Ltd и Canon с количеством выданных патентов 6366 и 3021 соответственно.

Патентная активность снизилась во всех странах за исключением Китая, который показал рост на 10% в 2021 году. В 2021 в американский топ-50 попали Huawei, BOE, Advanced New Technologies и Guangdong Oppo.

Комментируя результаты исследования, генеральный директор IFI CLAIMS Patent Services Майк Байкрофт сообщил изданию «Коммерсантъ», что корпорации по-прежнему внедряют инновации впечатляющими темпами и можно говорить о «взрывном росте патентования технологий биокомпьютинга, квантовых технологий, технологий искусственного интеллекта, особенно в сферах логистики, транспорта, электромобилей, а также интернет-технологий и технологий передачи данных».

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Фото на обложке: pexels.com