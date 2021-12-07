В США сообщили о планах отключить Россию от SWIFT и ограничить конвертацию рубля

Американские СМИ сообщили о пакете готовящихся в отношении России санкций. Как передало CNN, Белый дом может принять решение об отключении России от SWIFT.
Также в отношении России могут ввести ограничения по госдолгу. Как поснило издание The Bell, в последнем случае идет речь о запрете работы на вторичном рынке ОФЗ.
Отключение от европейской системы передачи информации SWIFT является самой жесткой мерой, она изучается с 2014 года. ЦБ РФ разработал систему передачи финансовых сообщений, которая могла бы заменить SWIFT, но только при внутрироссийских расчетах. Для международных расчетов придется использовать устаревшую Telex.
По информации Bloomberg, в отношении России также могут быть введены валютные санкции, в том числе ограничения по конвертации рубля в доллары, евро и фунты, что негативно скажется на банках и РФПИ.
«"Чертовски агрессивные санкции" возможны только в случае реального вторжения России на Украину, а этот сценарий маловероятен», — написал в своем telegram-канале программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Таким образом в отношении России может быть реализован «иранский сценарий».
Пока информация о санкциях выглядит как способ «закошмарить» в преддверии телефонных переговоров Владимира Путина и Джозеф Байдена, пояснил Тимофеев.
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Фото на обложке: pexels.com
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