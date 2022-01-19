В Свердловской области частично откажутся от QR-кодов с 20 января

Власти Свердловской области приняли решение частично отменить систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил областной оперштаб.

Мораторий на QR-коды был введен 28 декабря 2021 года на фоне устойчивого снижения числа заболевших в Свердловской области. Вернуться к этой системе планировалось сначала с 16 января, а затем с 20 января.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, вносящий изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. Документ, который вступает в силу с 20 января, предполагает сокращение перечня учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ», — говорится в сообщении правительства региона.

По-прежнему QR-коды будут нужны для посещения органов власти, домов отдыха и санаториев.

С 27 января в регионе запретят работу ресторанов в ночное время, кроме того на дистант предписано перевести 30% сотрудников.

«Ограничения – это хорошо для здоровья людей, но плохо для бизнеса. Ждем 20 января и будем смотреть, как будет ситуация со штаммом «омикрон» будет развиваться дальше», — заявил Евгений Куйвашев, комментируя планы не возвращаться к системе QR-кодов.

Торговые центры в Свердловской области сообщили, что смогли нарастить выручку на 50% во время моратория на QR-коды.

Ранее в Госдуме РФ отложили законопроект о введении QR-кодов в общественных местах на территории всей России. Но власти каждого региона могут принимать решения самостоятельно.

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заболевшие омикрон-штаммом реже нуждаются в госпитализации, при это вирус чаще может поражать детей. Вице-премьер Татьяна Голикова высказалась за сокращение сроков карантина для заболевших с 14 до 7 дней. При этом бизнесу рекомендовано сохранить удаленный формат работы для части сотрудников.

QR-код выдается гражданам после завершения вакцинации от коронавируса или в случае перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания.

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Фото на обложке: Unsplash