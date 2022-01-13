Свердловская область продлила мораторий на QR-коды до 20 января

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о продлении еще на пять дней моратория на QR-коды при входе в торговые центры, кафе и рестораны.

«Ограничения – это хорошо для здоровья людей, но плохо для бизнеса. Для меня сложно принимать такие решения. Но приходится из двух зол выбирать меньшее. Ждем 20 января и будем смотреть, как будет ситуация со штаммом «омикрон» будет развиваться дальше. Будем в режиме реального времени, держа руку на пульсе, принимать соответствующие решения», — сказал глава региона на пресс-конференции 13 января.

Планировалось, что QR-коды начнут снова проверять при входе в ТЦ, заведения общепита, фитнес-центры, салоны красоты, бани и сауны, детские развлекательные центры в Свердловской области с 15 января.

Мораторий на QR-коды был введен 28 декабря 2021 года на фоне устойчивого снижения числа заболевших в Свердловской области, но с 13 января число инфицированных снова стало нарастать. За последние сутки число заболевших выросло на 410 человек, что почти на 10% больше, чем днем ранее.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил россиян отписаться от telegram-каналов, сообщивших о готовящемся законопроекте о введении QR-кодов в России в «жестком виде».

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Фото на обложке: губернатор Свердловской области