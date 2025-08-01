В топе — авто с пробегом и LADA, а еще Kia и Toyota: что чаще всего покупают в России в 2025 году

Россияне покупают подержанные машины и всё чаще страхуют их по каско. По итогам первого полугодия 2025 года СберАвто зафиксировал, что 95% сделок приходятся на автомобили с пробегом. Самыми востребованными брендами стали LADA, Kia и Toyota.

В тренде — вторичка

Аналитики Сбера подвели итоги автомобильных продаж за январь–июнь 2025 года. Согласно данным СберАвто, подавляющее большинство покупателей — 95% — выбирают авто с пробегом. Средняя цена таких машин составила 1 миллион рублей.

Для сравнения, новые автомобили на платформе брали всего в 5% случаев, и стоили они дороже — в среднем 1,7 млн рублей. Средний автокредит по сделке — около 1,2 млн.

Самые продаваемые бренды — всё те же

На первом месте по числу покупок ожидаемо оказалась LADA: она заняла 12% всех сделок. Вторую строчку заняла Kia (9%), третью — Toyota (7,5%). В десятке также Hyundai, Volkswagen, Nissan, Ford, Honda, Skoda и BMW.

Если говорить о конкретных моделях, самыми продаваемыми стали LADA Granta, Kia Rio, Toyota Camry, LADA Vesta и Skoda Octavia.

В продаже — Япония, в каско — Китай

Японские автомобили лидируют по объёмам продаж: они заняли 27% сделок за полугодие. Далее идут немецкие (18%), корейские (17%), российские (13%) и китайские (8%) бренды. Однако в сегменте страхования приоритеты сместились: в СберСтраховании чаще всего оформляют полисы на машины из Китая.

Haval, Geely и Chery — лидеры по каско

В первом полугодии количество договоров каско выросло на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Почти половина всех оформленных полисов — 42% — пришлась на китайские марки. Внутри этой категории лидирует Haval (22%), Geely и Chery делят по 19%, далее Changan (15%) и Exeed (6%).

Кроме китайских, в пятёрку страховых лидеров вошли только два бренда — LADA (9%) и Kia (7%).

Москва страхует активнее всех

Больше всего каско-полисов было оформлено в Москве — 24% от общего числа договоров. Далее идут Санкт-Петербург с долей 13% и Московская область с 12%. Это говорит о более высоком внимании к страховой защите именно в крупных мегаполисах, где цена ошибки на дороге может оказаться особенно высокой.

Средняя выплата по полису составила 196 тыс. рублей — это в 3 раза больше, чем стоимость самого полиса.

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