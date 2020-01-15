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В VisionLabs назначен новый гендиректор

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В VisionLabs сообщили о назначении нового гендиректора. Им стал Дмитрий Марков. Основатель компании и прежний глава Александр Ханин сохранит свою долю и пост председателя совета директоров VisionLabs. Об этом Rusbase рассказали в компании.

В VisionLabs назначен новый гендиректор

Ханин продолжит управлять всей группой компаний и сосредоточится на построении команды, продуктовой стратегии, международной экспансии, работе с инвесторами и крупнейшими клиентами.

Марков был утвержден на должность гендиректора советом директоров VisionLabs. На новом посту ему предстоит реализовывать стратегию компании и укреплять ее позиции на российском рынке.

Дмитрий Марков окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «Сети связи и системы коммутации». В 2010 году получил степень MBA Калифорнийского государственного университета. С 2008 по 2011 год возглавлял департамент строительства и развития сети «Комстар-ОТС». В 2011 году стал директором программы в «НИС ГЛОНАСС», в 2014 году возглавил компанию.

«Все члены совета директоров поддержали вынесенные мной стратегию компании и кандидатуру Дмитрия на пост генерального директора VisionLabs. С Дмитрием мы знакомы уже несколько лет, он известная фигура, имеет успешный опыт руководства ИТ-компаниями и запуска сложных систем федерального масштаба», — рассказал Ханин.

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19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

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