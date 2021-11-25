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В автомобилях Volvo появится дисплей на все лобовое стекло

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Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Венчурный инвестиционный фонд Volvo Cars Tech Fund вложился в израильский стартап Spectralics, занимающийся оптическими технологиями. Инвестиции позволят Volvo стать первым автопроизводителем, который получит доступ к многослойному тонкому оптическому индикатору (MLTC).

В автомобилях Volvo появится дисплей на все лобовое стекло

MLTC – это новый тип оптической пленки, предназначенной для прозрачных поверхностей: она накладывает изображение поверх лобового стекла, а не проецирует, как HUD-дисплеи, сообщили в компании. Размер и форму пленки можно выбирать. Например, ее можно нанести как на лобовое, так и на боковые стекла автомобиля.

MLTC способна покрыть лобовое стекло от стойки до стойки и выводить на него уже привычную многим информацию о скорости или навигации. Также можно вывести предупреждение о диких животных на пути, при этом пленка способна создавать ощущение расстояния до виртуальных объектов.

«Мы верим, что у технологии Spectralics есть потенциал стать стандартной для дисплеев нового поколения», – отметил Ли Ма, глава Volvo Cars Tech Fund.

Spectralics — израильская компания, работа которой в основном сосредоточена в аэрокосмической отрасли. Компания впервые привлекла внимание Volvo в рамках программы MobilityXLab в Гетеборге.

Ранее шведский автопроизводитель также сообщал, что намерен отказаться от использования натуральной кожи в салонах электрокаров. Также планируется, что к 2025 году в новых Volvo будет 25% материалов, состоящих из переработанного и биологического сырья.

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Фото: Volvo

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