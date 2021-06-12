В «Яндекс.Такси» опровергли блокировку работы сервиса в Казахстане

Решение казахстанского суда не будет блокировать работу «Яндекс.Такси» в республике. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания также подает апелляцию относительно патентного сбора.

«Данное судебное решение не блокирует работу «Яндекс.Такси» в Казахстане. Наш сервис работает и продолжит работать. Что касается патентного спора, компания подает апелляцию», — приводит ТАСС слова представителей компании.

Ранее издание Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Finance.kz разместило информацию о том, что межрайонный экономический суд Алма-Аты запретил работу «Яндекс.Такси» в республике. Как отмечается, судья частично удовлетворила иск «Джи-такси» к «Яндекс. Такси Б.В.» о нарушении патентных прав за счет использования системы заказов такси. Как отмечается, судья постановила заблокировать доступ на территории страны к приложениям и к веб-версии личного кабинета «Яндекс.Про», а также к сайту для заказа такси.

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