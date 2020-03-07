Алена Владимирская проведет день вакансий в стартапах 4 марта
HR-специалист Алена Владимирская объявила на своей странице в Facebook о том, что собирается провести день вакансий в стартапах. В разговоре с Rusbase она отметила, что акция намечена на среду, 4 марта.
В телеграм-канале «Вакансии от Алены Владимирской» пройдет день вакансий в стартапах. Будут рассматриваться только топовые или «очень интересные позиции».
«Мы не берем вакансии программиста, вакансии низового уровня и вообще можем отказать в вакансии, если она покажется неформатной», — отметила Владимирская в своем посте.
Она сказала, что на дне вакансий работодатели смогут не только закрыть позицию, но и найти единомышленников, поскольку аудитория телеграм-канала насчитывает 65 тысяч человек.
Чтобы разместить свою вакансию, нужно прислать ее на адрес [email protected] (Анна). При интересе со стороны проекта, ее опубликуют бесплатно.Фото: Rawpixel.com / Shutterstock
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