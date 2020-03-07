Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Алена Владимирская проведет день вакансий в стартапах 4 марта

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

HR-специалист Алена Владимирская объявила на своей странице в Facebook о том, что собирается провести день вакансий в стартапах. В разговоре с Rusbase она отметила, что акция намечена на среду, 4 марта.

Алена Владимирская проведет день вакансий в стартапах 4 марта

В телеграм-канале «Вакансии от Алены Владимирской» пройдет день вакансий в стартапах. Будут рассматриваться только топовые или «очень интересные позиции».

«Мы не берем вакансии программиста, вакансии низового уровня и вообще можем отказать в вакансии, если она покажется неформатной», — отметила Владимирская в своем посте.

Она сказала, что на дне вакансий работодатели смогут не только закрыть позицию, но и найти единомышленников, поскольку аудитория телеграм-канала насчитывает 65 тысяч человек.

Чтобы разместить свою вакансию, нужно прислать ее на адрес [email protected] (Анна). При интересе со стороны проекта, ее опубликуют бесплатно.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ