Алена Владимирская проведет день вакансий в стартапах 4 марта

HR-специалист Алена Владимирская объявила на своей странице в Facebook о том, что собирается провести день вакансий в стартапах. В разговоре с Rusbase она отметила, что акция намечена на среду, 4 марта.

В телеграм-канале «Вакансии от Алены Владимирской» пройдет день вакансий в стартапах. Будут рассматриваться только топовые или «очень интересные позиции».

«Мы не берем вакансии программиста, вакансии низового уровня и вообще можем отказать в вакансии, если она покажется неформатной», — отметила Владимирская в своем посте.

Она сказала, что на дне вакансий работодатели смогут не только закрыть позицию, но и найти единомышленников, поскольку аудитория телеграм-канала насчитывает 65 тысяч человек.

Чтобы разместить свою вакансию, нужно прислать ее на адрес [email protected] (Анна). При интересе со стороны проекта, ее опубликуют бесплатно.