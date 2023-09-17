Две трети россиян не поедут в отпуск этой осенью — исследование

62% россиян, по результатам исследования SuperJob, не планируют идти в отпуск этой осенью. Число желающих работать весь осенний период заметно выросло относительно прошлого года, когда от отпуска отказались 54% респондентов.

Тех, кто не поедет в отпуск этой осенью, больше всего среди россиян до 34 лет — 72%.

Большинство из планирующих брать отпуск проведут его дома — 15% респондентов. Подобный вариант отдыха выбирали чаще остальных и в прошлые два года. 6% участников опроса планируют поездку на дачу.

Еще 6% опрошенных намерены отправиться в путешествие по России. Наиболее популярные направления поездок: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.

Лишь 3% респондентов планируют отдохнуть за границей. Самые востребованные страны — Беларусь, Турция и Египет. Среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц не нашлось тех, кто в отпуск отправятся за рубеж.

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