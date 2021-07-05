Пункт вакцинации в ГУМе закрыли из-за ажиотажа

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия пункта вакцинации в Гостином дворе, передает РБК со ссылкой на телеканал «Москва 24».

По словам мэра, рядом, в Гостином дворе, были созданы все условия для вакцинации граждан. Как пишет ТАСС, Собянин уточнил, что его стандартная мощность — до 6 тысяч человек в сутки, в случае необходимости время работы, а значит и пропускная способность, могут быть увеличены.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: М. Мишина/Mos.ru