Пункт вакцинации в ГУМе закрыли из-за ажиотажа

Мэрия Москвы вынуждена закрыть прививочный пункт в ГУМе из-за большого потока посетителей. Помещения объекта не обеспечивают достаточную санитарную безопасность.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия пункта вакцинации в Гостином дворе, передает РБК со ссылкой на телеканал «Москва 24».
По словам мэра, рядом, в Гостином дворе, были созданы все условия для вакцинации граждан. Как пишет ТАСС, Собянин уточнил, что его стандартная мощность — до 6 тысяч человек в сутки, в случае необходимости время работы, а значит и пропускная способность, могут быть увеличены.
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Фото: М. Мишина/Mos.ru
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