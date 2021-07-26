Испытания вакцины от COVID-19 в виде таблеток начались в Израиле

Израильские ученые начали испытывать вакцину от COVID-19 в виде таблеток. Такая форма препарата позволит решить проблему с условиями транспортировки – ее не нужно замораживать. Ранее вакцина уже подтвердила свою эффективность в испытаниях на животных.
Вакцину от коронавируса создала индийская компания Premas Biotech, а ее преоральную – с приемом через рот, версию – израильская фирма Oramed Pharmaceuticals. Ее специалисты ранее подтвердили эффективность такой формы препарата в испытаниях на свиньях, и теперь объявили о начале клинических испытаний, пишет Times Of Israel.
Твердая форма препарата в виде таблеток позволит решить проблему транспортировки. Вакцину в пробирках необходимо замораживать и на всем пути доставки поддерживать строгий температурный режим. Это создает сложности для вакцинации в Индии, где, по словам гендиректора Oramed Pharmaceuticals, которого цитирует издание, привиты всего 5% населения.
«В частности, в районах, сильно пострадавших от вируса, где еще не проведена вакцинация населения, пероральная вакцина от COVID-19 может изменить правила игры», – сказал Надав Кидрон.
Кроме того, по словам главы компании, их вакцина более стойка к мутациям и новым штаммам благодаря более обширному воздействию на белки вируса SARS CoV-2.
«Наша вакцина является особенно сильным кандидатом против развивающегося вируса COVID-19 из-за ее уникального воздействия на три белка, а не на один», – отметил Кидрон.
Ранее Oramed Pharmaceuticals получила одобрение министерства здравоохранения для проведения испытаний на 24 добровольцах.
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