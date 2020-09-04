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Составлен топ вакансий без опыта работы с зарплатой до 570 тысяч рублей
Новости
Анна Оленькова
HeadHunter специально для Rusbase подготовил подборку самых высокооплачиваемых вакансий без опыта работы. Зарплаты там доходят до €6500 (больше 577 тысяч рублей).
Составлен топ вакансий без опыта работы с зарплатой до 570 тысяч рублейАнна Оленькова
Сейчас на hh.ru размещено больше 254 тысяч вакансий, в которых не требуется опыт работы. В почти 5000 из них работодатели указали зарплату от 145 тысяч рублей.
В топ-5 регионов по количеству вакансий без опыта работы наряду с обеими столицами входят Московская область, Краснодарский край и Татарстан. Чаще всего вакансии без опыта можно встретить в продажах, медицине, для студентов и молодых специалистов, рабочего и административного персонала.
Вот список самых высокооплачиваемых вакансий без опыта:
- C++ разработчик в компанию «С+С» (Москва-Берлин). Кандидату обещают зарплату от €4000 до €6500 на руки. В обязанности входит разработка нового функционала в системах управления бизнесом.
- DevOps specialist (cloud-решения) в VisionLabs (Москва) — от 210 тысяч рублей до вычета налогов. Соискателю предстоит поддерживать и развивать SaaS-версию b2b-сервиса в составе команды инженеров, обеспечивать доступность SaaS-сервисов компании, а также проводить релизы раз в две недели.
- Аккаунт-менеджер Wildberries в «Зитрек рус» (Москва) — от 100 тысяч рублей на руки. Кандидат будет управлять стоками, репутацией и продажами на Wildberries, размещать контент через личный кабинет.
- Менеджер контекстной рекламы/директолог в Fashion Milano (Москва) — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей на руки. В числе задач: создание и ведение рекламных кампаний в системах «Яндекс. Директ» и Google AdWords, анализ эффективности, оптимизация рекламных кампаний и затрат на контекстную рекламу.
- Менеджер по работе с клиентами/концертный менеджер в MShow (Москва) — от 60 тысяч до 150 тысяч рублей на руки. Нужно будет работать с базой компании и продавать билеты на мероприятия.
- Ученик мастера по ремонту техники Apple в «Оптимус Прайм» (Москва) — от 70 тысяч до 150 тысяч рублей на руки. Соискателю предстоит диагностировать неисправности техники Apple, устанавливать и настраивать программное обеспечение.
- Ассистент руководителя (бизнес-ассистент/персональный помощник) в «Рамха» (Москва) — от 200 тысяч рублей до вычета налогов. Кандидат должен будет выполнять задачи по бизнесу, личные поручения и оказывать административную поддержку.
- Senior Python Developer в «Хантфлоу» (Москва) — от 180 тысяч до 200 тысяч рублей на руки. В обязанности входит улучшение имеющегося функционала сервиса и разработка нового, участие в принятии архитектурных решений.
- Маркетолог в EdaNaKolesah (Москва) — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей на руки. Кандидат будет заниматься внедрением маркетинговой аналитики, развитием бренда, позиционированием, а также разработкой, внедрением и оптимизацией digital-проектов.
- Digital-маркетолог/руководитель направления по продвижению в Агентство эффективных коммуникаций «Инфографика» (Санкт-Петербург) — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей на руки. В числе обязанностей: формирование позиционирования по каждому направлению; работа с продуктами агентства, их упаковка и продвижение; разработка и внедрение digital-стратегии продвижения; формирование и управление командой из фрилансеров.
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