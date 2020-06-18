Число вакансий в сегменте малого и среднего бизнеса начало расти — исследование

Владельцы малого и среднего бизнеса в мае опубликовали на 18% больше вакансий, чем в апреле. Такие данные содержатся в исследовании «Авито работы», с которым ознакомился Rusbase.

Активнее всего растет число вакансий МСБ в сфере строительства (+44%). На втором месте — производство и сельское хозяйство (+22%), на третьем — продажи (+20%).

«Наиболее пострадавшие отрасли во время пандемии "Искусство/Развлечения" (-26%) и "Рестораны/Туризм" (-19%) пока остаются в неблагоприятной ситуации, здесь сохраняется динамика отрицательная», — рассказали исследователи.

Общее количество вакансий по стране (без учета размера компании-работодателя) в мае выросло на 6% по сравнению с апрелем 2020 года.

Больше всего оживление малого и среднего бизнеса заметно в Сибири. Самый большой рост числа вакансий за месяц отмечен в Красноярске (+39% объявлений), Тюмени (+37%), Новосибирске и Омске (+31%).

В Москве количество вакансий в МСБ за май выросло только на 4%. Это связано с тем, что ограничительные меры в столице стали постепенно снимать лишь в середине июня. В Санкт-Петербурге показатель составил 16%.

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