Cоставлен список самых высокооплачиваемых вакансий после карантина

HeadHunter специально для Rusbase составил подборку самых высокооплачиваемых вакансий после снятия режима самоизоляции с зарплатами от 200 тысяч рублей.

По данным HeadHunter, в июне, по сравнению с апрелем и маем, восстановительный тренд в отношении найма персонала показали все профобласти. Исключение составили медицина и фармацевтика, где наблюдается коррекция к докарантинному периоду.

Быстрее всего число вакансий росло в индустрии фитнеса и спорта, туризма и HoReCa, автомобильного бизнеса. Хотя до достижения прошлогодних показателей еще далеко, говорят в компании.

Положительную динамику количества публикаций вакансий в июне по сравнению с маем демонстрируют все сектора бизнеса — от малого до крупного. Общее число вакансий в июне выросло на 34% по сравнению с маем. Но оно на 2% ниже, чем в июне прошлого года.

В топ самых востребованных профобластей после завершения самоизоляции входят: продажи, рабочий персонал, производство, строительство, IT и телеком. В первую десятку также попали транспорт (логистика) и медицина. Это говорит о том, что потребность в самых востребованных профессиях в период самоизоляции — врачах и курьерах — велика, хоть и постепенно снижается.

Вот список самых высокооплачиваемых вакансий после снятия режима самоизоляции: