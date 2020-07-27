Cоставлен список самых высокооплачиваемых вакансий после карантина
HeadHunter специально для Rusbase составил подборку самых высокооплачиваемых вакансий после снятия режима самоизоляции с зарплатами от 200 тысяч рублей.
По данным HeadHunter, в июне, по сравнению с апрелем и маем, восстановительный тренд в отношении найма персонала показали все профобласти. Исключение составили медицина и фармацевтика, где наблюдается коррекция к докарантинному периоду.
Быстрее всего число вакансий росло в индустрии фитнеса и спорта, туризма и HoReCa, автомобильного бизнеса. Хотя до достижения прошлогодних показателей еще далеко, говорят в компании.
Положительную динамику количества публикаций вакансий в июне по сравнению с маем демонстрируют все сектора бизнеса — от малого до крупного. Общее число вакансий в июне выросло на 34% по сравнению с маем. Но оно на 2% ниже, чем в июне прошлого года.
В топ самых востребованных профобластей после завершения самоизоляции входят: продажи, рабочий персонал, производство, строительство, IT и телеком. В первую десятку также попали транспорт (логистика) и медицина. Это говорит о том, что потребность в самых востребованных профессиях в период самоизоляции — врачах и курьерах — велика, хоть и постепенно снижается.
Вот список самых высокооплачиваемых вакансий после снятия режима самоизоляции:
- Директор проекта (разработка и продвижение мобильного приложения) в «ПроектДом» (Москва). Зрплата составляет от $4000 на руки;
- Java разработчик в SimpleTexting (Санкт-Петербург) — от $3500 до $5000 на руки;
- Управляющий «семейным офисом» в «Капитал-Инвест» (Москва) — от 200 тысяч рублей до вычета налогов;
- Менеджер по маркетингу и PR в Roland Berger GmbH (Москва) — от 200 тысяч рублей на руки;
- Chief Technical Officer / CTO в западную компанию-разработчика софта (Франкфурт-на-Майне, Германия / Севилья, Испания) — от €10 тысяч до €12,5 тысяч до вычета налогов;
- Директор завода в крупный строительный холдинг (Москва) — от 500 тысяч до 1 млн рублей на руки;
- Senior backend developer в криптовалютную биржу (Япония) — от $7800 до вычета налогов;
- E-commerce-директор в «Абрико» (Москва) — от 300 тысяч до 800 тысяч рублей на руки;
- Старший трейдер по продаже углеводородного сырья и нефтепродуктов на экспорт в крупную нефтяную компанию (Москва) — от 400 тысяч рублей на руки;
- Computer Vision Engineer (Германия, Кельн) — от €4100 до €5800 до вычета налогов.
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