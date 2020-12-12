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Список: 400+ вакансий от Runa Capital

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Венчурный фонд с российскими корнями Runa Capital располагает внушительным списком открытых вакансий, в основном, для специалистов в области продуктовой разработки.

Список: 400+ вакансий от Runa Capital

Вакансии доступны на сайте и открыты по направлениям:

  • B2B SaaS
  • Deep Tech
  • Digital Health
  • Edutech
  • Enterprise Software
  • FinTech

«У нас в портфеле Runa много быстрорастущих компаний в Европе и США, а у них более 400 открытых вакансий, мы хотим помочь их закрыть», — поделился на своей странице в Facebook директор Runa Константин Виноградов.

Например, AppOnboard ищет сотрудников на позиции QA Analyst, Software Engineer и Director of Product Management. Также вакансии открыты в таких компаниях, как B2B-Center, Brainly, Critizr, DigitalGenius, DrChrono, Floom, Lingualeo, Mambu, Monedo, N8N, Oxygen, Quin, Seller Labs, Smava, Zype и других.

Runa Capital — венчурная компания с российскими корнями, которая инвестирует в стартапы программного обеспечения на ранних стадиях по всему миру (в более чем 60 компаний в 14 странах мира).

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock

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