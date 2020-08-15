Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в стартапах

в компанию,

создающую инновационные решения в области энергосбережения. Зарплата составляет

до 250 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен владеть английским языком, иметь опыт в области разработок мобильных приложений и быть готовым подтвердить его опубликованными приложениями в Google Play или App Store. Работать успешному кандидату предстоит в офисе в «Сколково».