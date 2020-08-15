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Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в стартапах
Новости
Анна Оленькова
«Работа.ру» изучила вакансии, размещенные летом 2020 года, и составила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в стартапах. Зарплаты там доходят до 250 тысяч рублей. Rusbase ознакомился с рейтингом.
Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в стартапахАнна Оленькова
В конце апреля «Работа.ру» при поддержке акселератора Сбербанка запустила сервис startup.rabota.ru для поиска сотрудников в стартапы.
В эту подборку самых высокооплачиваемых предложений вошли:
- Фронтенд-разработчик в компанию, создающую инновационные решения в области энергосбережения. Зарплата составляет до 250 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен владеть английским языком, иметь опыт в области разработок мобильных приложений и быть готовым подтвердить его опубликованными приложениями в Google Play или App Store. Работать успешному кандидату предстоит в офисе в «Сколково».
- Тимлид-специалист в стартап в области онлайн-образования. Зарплата — 200 тысяч рублей в месяц. Требования: опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, умение писать unit-тесты. Сотруднику предстоит координировать работу шести разработчиков.
- DevOps-инженер в компанию, разрабатывающую платформу для анализа данных дистанционного зондирования Земли. Зарплата — до 170 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь опыт работы DevOps-инженером или системным администратором, опыт работы с балансировщиками нагрузки (например Nginx) и опыт администрирования Linux-серверов. Можно работать удаленно.
- Бизнес-аналитик в стартап, разрабатывающий платформы для предоставления сервиса рассрочек клиентам онлайн- и офлайн-магазинов. Зарплата — до 140 тысяч рублей в месяц. Сотруднику предстоит заниматься моделированием и документированием бизнес-процессов, развитием и поддержкой информационной системы, консультированием клиентов.
- Руководитель отдела продаж в научно-производственный стартап, разрабатывающий системы умных сортировок бытовых отходов. Зарплата — от 135 тысяч рублей в месяц. Требования: свободное владение английским языком и опыт работы на иностранных рынках.
- Директор по работе с клиентами в стартап, создающий технологии для умных домов. Зарплата — до 100 тысяч рублей в месяц. Требования: высшее техническое образование, знание устройств умного дома, опыт работы в госзакупках. Успешному кандидату предстоит взаимодействовать с крупными заказчиками.
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