Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Вакантность в столичных ТРЦ снижается за счет брендов «дружественных» стран

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Представители рынка коммерческой недвижимости наблюдают стабилизацию ситуации с арендой помещений в торговых центрах, где вакантные локации занимают отечественные бренды и сети из «дружественных» стран. И все же посещаемость никак не вернется к показателям докризисных лет.

Вакантность в столичных ТРЦ снижается за счет брендов «дружественных» стран

Представители NF Group напомнили «Коммерсанту», что к концу 2022 года вакантность в ТРЦ Москвы после оттока западных брендов достигла 15,6%.

И хотя пустующие площади активно занимают российские бренды и сети из «дружественных» стран, основная проблема — снижение посещаемости из-за потери синергии — так и не решена.

Среди активных брендов, заходящих в торговые центры, в CORE.XP отмечают:

  • Terranova и Calliope из Италии,
  • Ipekyol, NetWork, Club, Madame Coco, Twist из Турции,
  • Li-Ning, Anta Sports и прочие фирмы из Китая,
  • белорусский Swed House и армянский Alex YVN,
  • и отечественный fashion: Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Lady&Gentleman City, «Снежная королева» и др.

То есть ключевыми новыми арендаторами в первом квартале года стали именно fashion-ритейлеры, на них приходится порядка 30% сделок.

Еще 15% — это новые операторы общепита. А также аналитики из Maris отмечают незначительный прирост специализированной розницы: к примеру, в сектор товаров для животных.

Несмотря на снижение показателей вакантности, ситуация с проходимостью все еще сложная.

Хотите запускать продукты с МТС? Присылайте информацию о стартапе по ссылке 

Аналитики Focus Technologies регулярно высчитывают Mall Index —  число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей. «Ъ» приводит цифры исследователей за неделю 6-12 марта:

  • в Москве Mall Index на 7% ниже значения второй недели марта 2022 года,
  • в Санкт-Петербурге — на 9%,
  • в обоих городах это на 29% ниже, чем в докризисном 2019 году.

При этом эксперты отдельно подчеркивают, что результаты первого квартала не очень «говорящие». В прошлом году пик оттока посетителей пришелся как раз на апрель-май — так что самое интересное для сравнения и аналитики еще впереди.

«Сейчас мы увидим, будут ли показатели текущего года превышать кризисные»,— выжидает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россиянам разрешили покупать в иностранных онлайн-магазинах без прохождения идентификации
  2. 2 Ipekyol — турецкий бренд одежды для успешных женщин
  3. 3 5 технологий, которые изменят маркетинг в 2023 году
  4. 4 На форуме в Москве расскажут, как вывести в продажу детские товары
  5. 5 NFT, ритейл-медиа и голосовой поиск: 10 трендов eCommerce в 2023
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 марта 2023

Sales UPgrade

22 марта 2023

True Tech Hack

24 марта 2023

Всероссийский конкурс open source-проектов

24 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

26 марта 2023

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ