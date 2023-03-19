Вакантность в столичных ТРЦ снижается за счет брендов «дружественных» стран

Представители рынка коммерческой недвижимости наблюдают стабилизацию ситуации с арендой помещений в торговых центрах, где вакантные локации занимают отечественные бренды и сети из «дружественных» стран. И все же посещаемость никак не вернется к показателям докризисных лет.

Представители NF Group напомнили «Коммерсанту», что к концу 2022 года вакантность в ТРЦ Москвы после оттока западных брендов достигла 15,6%.

И хотя пустующие площади активно занимают российские бренды и сети из «дружественных» стран, основная проблема — снижение посещаемости из-за потери синергии — так и не решена.

Среди активных брендов, заходящих в торговые центры, в CORE.XP отмечают:

Terranova и Calliope из Италии,

Ipekyol, NetWork, Club, Madame Coco, Twist из Турции,

Li-Ning, Anta Sports и прочие фирмы из Китая,

белорусский Swed House и армянский Alex YVN,

и отечественный fashion: Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Lady&Gentleman City, «Снежная королева» и др.

То есть ключевыми новыми арендаторами в первом квартале года стали именно fashion-ритейлеры, на них приходится порядка 30% сделок.

Еще 15% — это новые операторы общепита. А также аналитики из Maris отмечают незначительный прирост специализированной розницы: к примеру, в сектор товаров для животных.

Несмотря на снижение показателей вакантности, ситуация с проходимостью все еще сложная.

Аналитики Focus Technologies регулярно высчитывают Mall Index — число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей. «Ъ» приводит цифры исследователей за неделю 6-12 марта:

в Москве Mall Index на 7% ниже значения второй недели марта 2022 года,

в Санкт-Петербурге — на 9%,

в обоих городах это на 29% ниже, чем в докризисном 2019 году.

При этом эксперты отдельно подчеркивают, что результаты первого квартала не очень «говорящие». В прошлом году пик оттока посетителей пришелся как раз на апрель-май — так что самое интересное для сравнения и аналитики еще впереди.

«Сейчас мы увидим, будут ли показатели текущего года превышать кризисные»,— выжидает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

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