В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных. По мнению ученых, внедрить ее смогут уже к концу года. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Разработал прототипы вакцины вирусологический центр «Вектор», расположенный под Новосибирском. Ученые испытывают препараты на лабораторных животных, в том числе низших приматах.

В ходе исследований будут определены самые перспективные и безопасные прототипы вакцины, а также состав, доза и способ введения будущего лекарства.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

В других странах также разрабатывают и тестируют лекарства от коронавируса. В США вакцину mRNA-1273 уже испытывают на людях, в Италии свою разработку начнут тестировать на животных в ближайшую неделю. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также начала испытывать новый препарат, пишет РБК.

Тем временем японское лекарство «Фавипиравир» (также известный как «Авиган») после клинических испытаний названо эффективным средством от коронавируса. Сам препарат от гриппа, выпускает его компания Fujifilm Toyama Chemical. Лекарство испытали на 340 пациентах с коронавирусом в китайских Ухане и Шэньчжэне, сообщает The Guardian.