Россияне стали вдвое меньше покупать подарки ко Дню святого Валентина — исследование

Продажи подарков ко Дню святого Валентина в России упали более чем в два раза, показало исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».
По сравнению с прошлым годом россияне в преддверии праздника всех влюбленных делали на 57% меньше покупок для подарков. При этом средний чек таких покупок снизился на 4%, он составил 590 рублей.
Цветы
В этом году средний чек на букеты составил 1680 рублей, это на 10% дороже, чем в прошлом. Количество таких покупок снизилось на 13%.
Мягкие игрушки и сладости
Стоимость всевозможных сладких подарков с февраля прошлого года возросла на 31%, покупать их стали на 7% меньше. Средний чек составляет 690 рублей. А вот спрос на игрушки только увеличился, их покупали на 10% больше. Средняя цена — 590 рублей.
Нижнее белье и товары для взрослых
Примерно в том же объеме, что и в 2022 году, покупали женское белье. Продажи снизились только на 2%. Товары для взрослых при этом подешевели на 8%. Средняя стоимость составила 1050 рублей. Но снижение цены не поспособствовало спросу, продажи упали на 36%.
Парфюмерия и услуги салонов красоты
Число покупок парфюмерной продукции упало на 14%. Средний чек оказался на 9% выше, чем в феврале 2022 года, и составил 3050 рублей. Различные процедуры в салонах красоты приобретали на 18% меньше, а средний чек вырос на 13% — до 1382 рублей.
Исследование показало, что в преддверии Дня святого Валентина спрос на традиционные подарочные категории продолжает снижаться. Особенно это отразилось в офлайн-секторе. При этом, отмечается в опросе, часть граждан не планирует отмечать праздник в принципе.
Фото на обложке: Unsplash
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