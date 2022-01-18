Самую ценную информацию россияне хранят в фотогалереях своих смартфонов — исследование

Самую ценную информацию россияне хранят на цифровых носителях, а именно в мессенджерах, истории браузера и фотогалереях своих смартфонов. Исследование компании ESET также показало, что более половины россиян вообще не используют способы защиты гаджетов от взлома.

Результатами исследования об отношении россиян к безопасности своих электронных устройств с RB поделились в компании ESET. В опросе приняли участие более 1,1 тыс. респондентов старше 18 лет из российских городов с населением 1 млн человек и выше.

54% опрошенных не используют никакие способы защиты своих гаджетов и техники от взлома. При этом каждый пятый не видит в этом необходимости, а каждый третий– просто забывает установить защиту.

Оставшиеся 46% пытаются избежать хакерских атак на свои устройства.

«Самый распространенный способ защиты от взломов у этой категории пользователей — установка антивируса, на втором месте — включение двухфакторной аутентификации, на третьем — использование менеджеров паролей», – отметили авторы исследования.

Почти треть опрошенных уверены, что устройства на iOS лучше защищены от взломов. 22% уверены в обратном и отдают предпочтение системе Android в вопросах безопасности. В том, что все операционные системы одинаково уязвимы перед взломами, убеждены половина респондентов.

Самую ценную информацию россияне хранят на цифровых носителях. Большинство в лице 63% респондентов используют для этого мессенджеры, 53% – фотогалереи своих смартфонов, 47% – историю браузера.

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