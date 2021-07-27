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Победители творческого конкурса от разработчиков CS:GO получат $1 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания-разработчик видеоигр Valve объявила творческий конкурс с призовым фондом $1 млн. Нужно придумать оригинальную раскраску оружия для CS:GO. На победу претендует любой, у кого есть функционирующий аккаунт в Steam.

Победители творческого конкурса от разработчиков CS:GO получат $1 млн

Конкурс приурочен к выходу обновления «Грезы и кошмары»в CS:GO. Разработчики хотят увидеть самую оригинальную раскраску оружия.

Призовой фонд – $1 млн, разделят среди 10 победителей. Каждый получит по $100 тысяч. Работы будут принимать в «мастерской» Steam до 21 октября. На момент публикации было загружено более 214 тысяч концептов от художников.

Специально для участников конкурса Valve создала форум, на котором можно задать вопросы и получить ответы по интересующим моментам.

Участником конкурса может стать любой владелец функционирующего аккаунта в Steam, в котором совершены оплаты на сумму не менее $5. 

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Фото: steamcommunity

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