Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Valve выпустила игровую консоль Steam Deck

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания-разработчик компьютерных игр Valve выпустила Steam Deck — первую в своей истории игровую консоль, которую можно использовать и как мини-компьютер.

Valve выпустила игровую консоль Steam Deck

Консоль работает на операционной системе SteamOS, которая разработана с учетом Steam Deck. В  зависимости от версии консоль оснащается 64 Гб eMMC, 256 Гб NVMe SSD или 512 Гб NVMe SSD жестким диском. Оперативная память у всех вариантов Steam Deck — 16 Гб, отметили в компании.

У нее сенсорный 7-дюймовый цветной емкостный мультитач-экран с разрешением 1280x800 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Она снабжена двумя трекпадам с индивидуальными настройками.  Еще она оснащена гиростабилизатором и емкостным сенсорным стиком.

Аккумулятор обеспечивает до восьми часов работы без подзарядки. Для зарядки консоли используется разъем USB Type-C, с помощью которого устройство можно подключить к фирменной док-станции или монитору. Беспроводные мышь, клавиатура и наушники соединяются с новинкой по Bluetooth.

В SteamOS появилась функция быстрой приостановки и возобновления игры: при нажатии на кнопку питания игра будет остановлена и консоль войдет в спящий режим. При повторном нажатии кнопки ПК включится и игру можно продолжить.

Продажа Steam Deck начнется в декабре этого года. До конца года консоль стоимостью $399 выйдет на рынки США, Канады, стран ЕС и Великобритании, а в остальных странах – в 2022 году.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Valve

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Google будет платить разработчикам игр в зависимости от количества игровых сессий
  2. 2 Геймерская эстетика: почему RGB-подсветка так популярна
  3. 3 Игровой фейс-контроль: Tencent будет использовать технологию распознавания лиц в своих играх
  4. 4 Кто такой гейм-дизайнер и как им стать?
  5. 5 Секторы IT-рынка, которые поднялись в 2021 году

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июля 2021

Навстречу переменам 2021

16 июля 2021

Whoosh Mobility Hack

18 июля 2021

StartHub.Moscow

Все ВОЗМОЖНОСТИ