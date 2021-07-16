Valve выпустила игровую консоль Steam Deck

Компания-разработчик компьютерных игр Valve выпустила Steam Deck — первую в своей истории игровую консоль, которую можно использовать и как мини-компьютер.

Консоль работает на операционной системе SteamOS, которая разработана с учетом Steam Deck. В зависимости от версии консоль оснащается 64 Гб eMMC, 256 Гб NVMe SSD или 512 Гб NVMe SSD жестким диском. Оперативная память у всех вариантов Steam Deck — 16 Гб, отметили в компании.

У нее сенсорный 7-дюймовый цветной емкостный мультитач-экран с разрешением 1280x800 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Она снабжена двумя трекпадам с индивидуальными настройками. Еще она оснащена гиростабилизатором и емкостным сенсорным стиком.

Аккумулятор обеспечивает до восьми часов работы без подзарядки. Для зарядки консоли используется разъем USB Type-C, с помощью которого устройство можно подключить к фирменной док-станции или монитору. Беспроводные мышь, клавиатура и наушники соединяются с новинкой по Bluetooth.

В SteamOS появилась функция быстрой приостановки и возобновления игры: при нажатии на кнопку питания игра будет остановлена и консоль войдет в спящий режим. При повторном нажатии кнопки ПК включится и игру можно продолжить.

Продажа Steam Deck начнется в декабре этого года. До конца года консоль стоимостью $399 выйдет на рынки США, Канады, стран ЕС и Великобритании, а в остальных странах – в 2022 году.

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Фото: Valve