Студия Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2

Американский разработчик компьютерных игр Valve официально выпустил шутер Counter-Strike 2. Предыдущая часть серии — CS: GO — вышла десять лет назад.
В компании уточнили, что игравшие в предыдущую часть смогут сохранить свой прогресс в новом проекте. Valve анонсировала игру марте. Рассказывая о выходе продукта, студия сообщила о некоторых изменениях, которые ждут геймеров. Например, новый эффект дыма, который теперь взаимодействует с другими элементами игры. Также Valve показала ролик, посвященный обновленной игре.
Valve основали в 1996 году Гэйбом Ньюэллом и Майклом Харрингтоном в США. За время своего существования студия представила такие игры, как Half-Life, Portal, Dota-2. Также компания обеспечивает поддержку игрового онлайн-сервиса Steam.
Фото на обложке: Counter Strike: Global Offensive
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