«Совкомбанк» запустил валютный обменник крупных сумм

«Совкомбанк» открыл оптовый обменный пункт валюты. Там можно продать или купить не менее $100 тыс. или эквивалентной суммы евро. Курс продаж доллара и евро здесь ниже на 1–2%.
Банк в будущем планирует к этим валютам могут добавить и другие, сообщил «Коммерсанту» глава департамента клиентских операций на финансовых рынках «Совкомбанка» Филипп Аграчев.
Услуги «Совкомбанка» заметно отличаются от валютного сервиса других банков. Обычно банкиры советуют уточнять, предворительно позвонив или написав в чат, наличие необходимой суммы, в случае отсуствия заказывать заранее.
По словам Аграчева, многие клиенты не знают о возможности легально поменять большую сумму по выгодному курсу, при этом они относятся к категории добропорядочных граждан, хорошо зарабатывающих или просто продавших, например, квартиру, машину или ценные бумаги, уплатившие все налоги и желающие дифференцировать свои накопления.
Эксперты считают, что для граждан это не только способ защитить накопления от девальвации рубля, но и возможность не платить банкам за валютные счета, еще поучаствовать в развитии параллельного импорта.
Фото на обложке: Sergio Photone /
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