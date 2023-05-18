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«Совкомбанк» запустил валютный обменник крупных сумм

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Совкомбанк» открыл оптовый обменный пункт валюты. Там можно продать или купить не менее $100 тыс. или эквивалентной суммы евро. Курс продаж доллара и евро здесь ниже на  1–2%.

«Совкомбанк» запустил валютный обменник крупных сумм

Банк в будущем планирует к этим валютам могут добавить и другие, сообщил «Коммерсанту» глава департамента клиентских операций на финансовых рынках «Совкомбанка» Филипп Аграчев.

Услуги «Совкомбанка» заметно отличаются от валютного сервиса других банков. Обычно банкиры советуют уточнять, предворительно позвонив или написав в чат, наличие необходимой суммы, в случае отсуствия заказывать заранее.

По словам Аграчева, многие клиенты не знают о возможности легально поменять большую сумму по выгодному курсу, при этом они относятся к категории добропорядочных граждан, хорошо зарабатывающих или просто продавших, например, квартиру, машину или ценные бумаги, уплатившие все налоги и желающие дифференцировать свои накопления.

Эксперты считают, что для граждан это не только способ защитить накопления от девальвации рубля, но и возможность не платить банкам за валютные счета, еще поучаствовать в развитии параллельного импорта.

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

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