Российский франчайзи Hamleys собирается купить сеть магазинов «Кораблик»

«Вандеркинд» – российский франчайзи британской сети магазинов детских игрушек Hamleys – ведет переговоры о покупке одного из лидеров рынка детского ритейла. Приобретение сети «Кораблик» позволит «Вандеркинду» стать вторым в списке крупнейших игроков рынка.

О потенциальной сделке между «Вандеркиндом» и «Корабликом» пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании «Дочки-сыночки», и поставщика «Кораблика».

Если сделка состоится, то «Вандеркинд» получит возможность занять вторую строчку в списке крупнейших детских ритейлеров России после «Детского мира» и «Дочек-сыночков». Последние готовятся к банкротству после исков контрагентов к компании о невыплатах на более чем 100 млн рублей.

На данный момент лидером рынка детских товаров является «Детский мир» с годовой выручкой 120 млрд рублей, второе место занимают «Дочки-сыночки» с выручкой 25-27 млрд рублей, «Кораблик» идет на третьем месте с выручкой 20 млрд рублей, уточнил собеседник Forbes.

По информации издания, «Вандеркинд» связан с миллиардером Александром Мамутом через кипрские активы, которым принадлежит управляющая компания «Вандеркинда». Мамут, по словам источника Forbes, дал отмашку на поглощение крупного игрока после победы «Вандеркинда» в суде о невыплате долгов на 500 млн рублей с банком «Траст».

АО «Вандеркинд» последние 4 года работает в убыток. По данным из ЕГРЮЛ, по итогам 2020 года компания получила выручку в размере 630 млн рублей при чистом убытке в 110 млн рублей.

Юридическое лицо «Кораблика» в 2020 году получило выручку в размере 6,6 млрд рублей при чистой прибыли 2,7 млн рублей. Сеть магазинов «Кораблик»насчитывает более 150 магазинов и представлена в более чем 100 городах России.

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