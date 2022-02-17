Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский франчайзи Hamleys собирается купить сеть магазинов «Кораблик»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Вандеркинд» – российский франчайзи британской сети магазинов детских игрушек Hamleys – ведет переговоры о покупке одного из лидеров рынка детского ритейла. Приобретение сети «Кораблик» позволит «Вандеркинду» стать вторым в списке крупнейших игроков рынка.

Российский франчайзи Hamleys собирается купить сеть магазинов «Кораблик»

О потенциальной сделке между «Вандеркиндом» и «Корабликом» пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании «Дочки-сыночки», и поставщика «Кораблика».

Если сделка состоится, то «Вандеркинд» получит возможность занять вторую строчку в списке крупнейших детских ритейлеров России после «Детского мира» и «Дочек-сыночков». Последние готовятся к банкротству после исков контрагентов к компании о невыплатах на более чем 100 млн рублей.

На данный момент лидером рынка детских товаров является «Детский мир» с годовой выручкой 120 млрд рублей, второе место занимают «Дочки-сыночки» с выручкой 25-27 млрд рублей, «Кораблик» идет на третьем месте с выручкой 20 млрд рублей, уточнил собеседник Forbes.

По информации издания, «Вандеркинд» связан с миллиардером Александром Мамутом через кипрские активы, которым принадлежит управляющая компания «Вандеркинда». Мамут, по словам источника Forbes, дал отмашку на поглощение крупного игрока после победы «Вандеркинда» в суде о невыплате долгов на 500 млн рублей с банком «Траст».

АО «Вандеркинд» последние 4 года работает в убыток. По данным из ЕГРЮЛ, по итогам 2020 года компания получила выручку в размере 630 млн рублей при чистом убытке в 110 млн рублей.

Юридическое лицо «Кораблика» в 2020 году получило выручку в размере 6,6 млрд рублей при чистой прибыли 2,7 млн рублей. Сеть магазинов «Кораблик»насчитывает более 150 магазинов и представлена в более чем 100 городах России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
  2. 2 Школа программирования «Алгоритмика» запустила соцсеть для детей
  3. 3 Школьники из Якутии создают приложение для формирования рациона питания людей с болезнями почек
  4. 4 Как пара ученых из Обнинска зарабатывает $100 тыс. в месяц на детском контенте в YouTube
  5. 5 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

17 февраля 2022

Definition

18 февраля 2022

PwC Venture Hub

20 февраля 2022

Zayed Middle East Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ