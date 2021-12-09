Российский предприниматель Рубен Варданян вложился в проект компактных электромобилей «Кама»

Российский инвестор и предприниматель Рубен Варданян стал совладельцем проекта компактного городского электромобиля «Кама». Для реализации проекта в августе зарегистрировали АО «Кама» с уставным капиталом 720 млн рублей.

Компания будет производить легковые автомобили. Учредители не заявлены. Главой «Камы» указан бывший менеджер блока развития перспективных проектов «Камаза» Игорь Поваразднюк, сообщили «Ведомости».

В новом проекте, по словам источника издания, возможно использование отдельных элементов конструкции и наработок от «Камы-1».

По данным газеты, в конце ноября в инновационном центре «Сколково» проект презентовали для инвесторов. На встрече рассказали и о технических характеристиках. Новый электрокар будет 4,4 м в длину, 1,8 м в ширину и 1,66 м в высоту, снаряженная масса – 1690 кг, мощность – 110 кВт (150 л. с.), с передним приводом. Максимальная скорость «Камы» составит 150 км/ч, запас хода на одной зарядке – до 450 км.

Помимо «Камы» в России есть еще один проект компактного городского электрокара – Zetta. Его развивает бизнесмен Денис Щуровский в Тольятти.

Еще один собеседник издания сообщил, что проект делался в расчете на то, что государство поддержит развитие собственных технологий электротранспорта. Однако сейчас, согласно принятой концепции развития электротранспорта, упор делается на локализацию в России иностранных электромобилей. По словам собеседника, необходимость в дальнейшей разработке платформы существует.

Согласно концепции, к концу 2024 году в стране планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций. К 2030 году каждый десятый выпускаемый автомобиль в России должен быть электрическим.

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