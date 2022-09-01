Бизнесмен Рубен Варданян откажется от российского гражданства и переедет в Нагорный Карабах – непризнанную республику в Армении. Арцах (так в Армении называют республику) важен для предпринимателя, и он считает переезд единственным способом показать это, заявил Варданян.

В своем видеообращении Рубен Варданян отметил, что решение о переезде далось ему непросто.

«События последних двух лет привели к тому, что у многих людей появилась апатия, ощущение, что они брошены, что они никому не нужны. Я считаю, что это неприемлемо», – сказал бизнесмен, добавив, что после событий 2020 года в Армении все армяне «должны быть вместе с Арцахом».

В Арцах Варданян собирается переехать как гражданин Армении – сам он является уроженцем Еревана. Свои активы в России бизнесмен передаст в семейный фонд под управлением партнеров, рассказал он РБК. Состояние Рубена Варданяна по данным на 2021 год оценивалось в $1 млрд.

Рубен Варданян на протяжении многих лет поддерживал стартапы, инвестировал в различные проекты, покупал доли в предприятиях в России. В 2011 году он продал Сбербанку основанную им же инвестиционную компанию «Тройка Диалог» за $1,35 млрд.

Фото на обложке: kommers