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Эксперты Varwin расскажут о VR-технологиях в промышленности

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

21—23 апреля состоятся Петербургская техническая ярмарка и выставка инноваций Hi-Tech. В рамках мероприятий 22 апреля компания Varwin проведет сессию «Цифровизация производства — технологии VR в промышленности».

Эксперты Varwin расскажут о VR-технологиях в промышленности

В программе — обсуждение вопросов:

  • зачем промышленности нужны VR-технологии;
  • как сделать виртуальную реальность доступнее для российских компаний;
  • что нужно знать перед внедрением VR;
  • кейсы применения виртуальной реальности на производстве и так далее.

По словам организаторов, участники дискуссии смогут пройти мастер-класс в группе до пяти человек, послушать лекцию по перспективам и рискам VR-технологий, посмотреть демонстрацию, а также получить сертификат на повышение квалификации.

Также в рамках мероприятия пройдет конкурс для студентов экологических специальностей Ecoskills Russia. Участники должны будут пройти VR-кейс.

Подробности и регистрация на ПТЯ и выставку Hi-Tech — на сайте.

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Фото на обложке: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock

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