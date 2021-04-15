Эксперты Varwin расскажут о VR-технологиях в промышленности

21—23 апреля состоятся Петербургская техническая ярмарка и выставка инноваций Hi-Tech. В рамках мероприятий 22 апреля компания Varwin проведет сессию «Цифровизация производства — технологии VR в промышленности».
В программе — обсуждение вопросов:
- зачем промышленности нужны VR-технологии;
- как сделать виртуальную реальность доступнее для российских компаний;
- что нужно знать перед внедрением VR;
- кейсы применения виртуальной реальности на производстве и так далее.
По словам организаторов, участники дискуссии смогут пройти мастер-класс в группе до пяти человек, послушать лекцию по перспективам и рискам VR-технологий, посмотреть демонстрацию, а также получить сертификат на повышение квалификации.
Также в рамках мероприятия пройдет конкурс для студентов экологических специальностей Ecoskills Russia. Участники должны будут пройти VR-кейс.
Подробности и регистрация на ПТЯ и выставку Hi-Tech — на сайте.
Фото на обложке: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock
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