Ритейлеры попросили ФНС снизить НДС на товары первой необходимости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли: снизить НДС на товары первой необходимости и бананы, продлить на год срок уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, а также упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров.

На 1 апреля продовольственная инфляция составила около 20% в годовом выражении. Сокращение торговой наценки на социально значимые товары позволило бы снизить конечные цены на них на 10%. Сейчас НДС на такие товары составляет 13%, но этого недостаточно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АКОРТ.

В «Азбуке вкуса» сообщили, что без снижения НДС цены на товары будут расти и дальше. Собеседник издания добавил, что себестоимость производства овощей в этом году увеличилась на 20-25% в годовом выражении, но фактически розничные цены сейчас определяются спросом и почти не растут, из-за чего снижается рентабельность производителей.

В АКОРТ отметили, что отсрочка на год страховых взносов за третий квартал и налогов за апрель-сентябрь поможет ритейлерам высвободить ресурсы для инвестиций в стабильность поставок и сохранения доступных цен.

Кроме того, на фоне кризиса продавцам приходится брать кредиты по высоким ставкам для пополнения оборотных средств, что ведет к росту конечных цен на товары. Также финансовая и операционная нагрузка на сети выросла из-за перестройки логистики и цепочек поставок.

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