Ватикан откроет виртуальную галерею произведений искусства в метавселенной

В метавселенной появится виртуальная галерея произведений искусства под началом Ватикана. Коллекция в формате NFT разрабатывается совместно со швейцарским стартапом. Некоторые экспонаты можно будет купить, а возможность «пройтись» по галерее появится уже в этом году.
Проект VR-галереи произведений искусства представила некоммерческая организация Humanity 2.0, которая работает под началом Ватикана. Проектом управляет преподобный Филипп Ларри.
В галерее будут представлены произведения искусства, рукописи и другие предметы из коллекции Ватикана в формате NFT. Сообщается, что некоторые экспонаты можно будет приобрести, но пока не уточняется, какие именно. Не обнародован и список произведений, которые будут представлены в VR-галерее.
Посетителем галереи может стать как обладатель VR-гарнитуры, так и рядовой пользователь ПК – доступ к виртуальной галереи будет возможен с компьютера.
Проект разрабатывается совместно со швейцарским стартапом Sensorium, который располагает собственной метавселенной. Пока она находится в стадии тестирования, но разработчики планируют полноценный запуск уже в 2022 году – тогда же и должна открыться VR-галерея Ватикана.
Фото на обложке: Humanity 2.0
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