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«Ашан», IKEA и McDonald's вошли в список системообразующих компаний России

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Правительство увеличило список системообразующих компаний в три раза. Теперь в нем 600 предприятий, в том числе IKEA, «Вкусвилл» и «Спортмастер». Об этом сообщают «Ведомости».

«Ашан», IKEA и McDonald's вошли в список системообразующих компаний России

Кто вошел в новый список: 

  • авиакомпании: «Россия», «Сибирь», Utair;
  • аэропорты: Домодедово, Пулково;
  • продуктовые сети: «Вкусвилл», «Ашан», «Атак»;
  • непродовольственные торговые сети: «Спортмастер», ИКЕА, «Леруа Мерлен восток», «М.видео»;
  • заведения общественного питания: McDonald's, «Бургер рус» (юрлицо Burger King в России);
  • строительные и дорожные компании: «Автобан», «Мостотрест».

Чиновники составляют списки системообразующих компаний с 2008 года. Прошлый список из 200 предприятий утвердили в 2015 году. По каким критериям формировался новый список, не уточняется. 

На следующей неделе начнутся стресс-тесты системообразующих компаний. После этого правительство рассмотрит дополнительные меры поддержки предприятий. Компании из списка могут рассчитывать на льготные кредиты и госгарантии. 

Фото: Sorbis / Shutterstock

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