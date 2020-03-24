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«Ашан», IKEA и McDonald's вошли в список системообразующих компаний России
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Ксения Самбулова
Правительство увеличило список системообразующих компаний в три раза. Теперь в нем 600 предприятий, в том числе IKEA, «Вкусвилл» и «Спортмастер». Об этом сообщают «Ведомости».
«Ашан», IKEA и McDonald's вошли в список системообразующих компаний РоссииКсения Самбулова
Кто вошел в новый список:
- авиакомпании: «Россия», «Сибирь», Utair;
- аэропорты: Домодедово, Пулково;
- продуктовые сети: «Вкусвилл», «Ашан», «Атак»;
- непродовольственные торговые сети: «Спортмастер», ИКЕА, «Леруа Мерлен восток», «М.видео»;
- заведения общественного питания: McDonald's, «Бургер рус» (юрлицо Burger King в России);
- строительные и дорожные компании: «Автобан», «Мостотрест».
Чиновники составляют списки системообразующих компаний с 2008 года. Прошлый список из 200 предприятий утвердили в 2015 году. По каким критериям формировался новый список, не уточняется.
На следующей неделе начнутся стресс-тесты системообразующих компаний. После этого правительство рассмотрит дополнительные меры поддержки предприятий. Компании из списка могут рассчитывать на льготные кредиты и госгарантии.
Фото: Sorbis / Shutterstock
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