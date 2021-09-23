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Количество венчурных инвестиций в российские стартапы в первом полугодии выросло в три раза

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-июне на российском венчурном рынке было проведено 130 сделок, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Dsight.

Количество венчурных инвестиций в российские стартапы в первом полугодии выросло в три раза

В первом полугодии 2021 года количество венчурных инвестиций в российские стартапы выросло в три раза, а их сумма превысила рекордные $1 млрд. Это позволяет России попасть в топ-10 венчурных рынков, отметили в Dsight на презентации исследования «Венчурная Россия» за указанный период.

За это время всего было заключено 130 сделок. Это на 20% больше периода прошлого года. Без учета сделок с зарубежными компаниями объем рынка вырос на 280% и составил $682 млн.

Большая часть этих средств пришлась на привлечение онлайн-кинотеатром ivi $250 млн от группы инвесторов. Второй  крупной сделкой стала покупка «ВТБ Капиталом» 15% «Делимобиля» за $75 млн.

Лидерами по объему сделок стала сфера развлечений — $250 млн, кибербезопасность — $250 млн, транспорт и логистика — $116 млн. 

По количеству сделок лидировали сегменты электронной коммерции — 18 сделок, разработка ПО — 17 сделок, сфера товаров и услуг — 12 сделок. Во время пандемии инвесторов заинтересовали сферы MedTech и EdTech.

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Фото: Unsplash

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