Активность выхода на венчурном рынке США упала в 2022 году на 90%

Активность выхода на венчурном рынке США – IPO, прямые листинги, слияния и поглощения и выкупы – упала в 2022 году на 90%. В результате выходов было реализовано $71 млрд – это минимум с 2016 года.

TrueBridge Capital Partners опубликовал отчет о состоянии рынка венчурного капитала США. Согласно данным из отчета, в 2022 году активность выхода, включая IPO, прямые листинги, слияния и поглощения и выкупы, упала по сравнению с 2021 годом на 90% и достигла минимума с 2016 года (около $71 млрд).

«Инвесторы публичного рынка переключили свое внимание на снижение приоритетности обещаний будущего роста и изменение приоритета прибыльности», – объяснили ситуацию в TrueBridge.

По итогам 2022 года венчурные компании США привлекла $162 млрд, что на 6% больше, чем в 2021-ом году, и является рекордным в отрасли показателем. Рост с 2020 по 2021 год составил 65%, отметили в TrueBridge.

Несмотря на рост суммы привлеченного капитала, в 2022 году было закрыто 769 фондов, что на 39% меньше, чем в 2021-ом (1270).

«В сборе средств преобладали крупные фонды: количество закрытых фондов на сумму более $1 млрд увеличилось, а фонды меньшего размера сократились, что указывает на долгосрочную тенденцию», – говорится в отчете.

В 2022 объем вложенного капитала сократился к 2021 году на 31% до $238 млрд. Количество сделок упало на 15% – как на ранних, так и на поздних стадиях.

В 2023 году обстановка на рынке венчурного капитала будет примерно такой же, как в 2022 году, полагают в TrueBridge.

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