Российские частные инвесторы вложат $50 млн в разработку сверхлегкой ракеты

Группа российских частных инвесторов намерена разработать сверхлегкую ракету-носитель. Проект получил название Success Rockets, в него будет вложено $50 млн. Об этом пишут «Ведомости».

Длина ракеты составит 20 м. Она будет весить 13 тонн и сможет выводить на орбиту груз весом не меньше 250 кг.

Чтобы ракета смогла стать конкурентоспособной, стоимость доставки на орбиту 1 кг груза не должна превышать $10 тысяч. Такая задача ставится перед разработчиками.

Первые коммерческие пуски новой ракеты запланированы на 2024 год.

Отметим, что до этого времени сверхлегкие ракеты в России никогда не производились.

Руководит проектом Success Rockets Олег Мансуров. Он является организатором IT-конкурса «Цифровой прорыв» и владельцем компании «Актум», организующей хакатоны для крупных корпораций.

Имена инвесторов в Success Rockets Мансуров не раскрывает. По его словам, это три предпринимателя из нефтяной отрасли, IT и производства строительных материалов. Будут также привлечены и другие инвесторы.

На первый этап разработки ракеты инвесторы выделят 300 млн рублей. Разработкой займется компания «Успешные ракеты». Ее зарегистрируют в конце августа — начале сентября.

Как рассказывает Мансуров, идея разработать ракету обсуждается с разными инвесторами уже пять лет. В активную фазу работа над проектом перешла в январе 2020 года. К этому времени была собрана команда инженеров и конструкторов, найдено первичное финансирование.

Значительную часть работ «Успешные ракеты» будут заказывать на конкурсной основе сторонним командам.