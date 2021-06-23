Firstminute Capital стал первым в мире фондом, в который инвестировали 100 основателей «единорогов»

Британский венчурный фонд Firstminute Capital стал первыми в мире фондом, в который инвестировали более 100 основателей «единорогов». В июне компания закрыла свой второй посевной фонд на $160 млн.

Во второй посевной фонд Firstminute Capital инвестировали 22 основателя $10 млрд+ компаний, а также фаундеры Farfetch, Flixbus, Checkout.com, iZettle и Babylon.

В 2017 году Firstminute Capital закрыл свой первый фонд на $100 млн с инвестициями от основателей Adyen, Zalando, Ocado, Supercell, Calm, Check Point, MuleSoft и MongoDB.

На сегодняшний день Firstminute Capital совершил 70 инвестиций. Половина его портфеля – британские стартапы, еще половина – американские и европейские. Две трети предприятий работают в B2B-сегменте, еще треть – B2C.

По данным Sifted EU, европейские стартапы в 2020 году привлекли рекордные средства – $41 млрд против $27 млрд в 2019 году. По информации Dealroom, по итогам Q1 2021 эта сумма достигла рекордных $20 млрд – вдвое больше, чем в Q1 2020.

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Фото: Firstminute Capital