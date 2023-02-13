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ВЦИОМ: россияне назвали телевидение самым надежным форматом СМИ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян доверяют телевидению как основному источнику получения информации.

ВЦИОМ: россияне назвали телевидение самым надежным форматом СМИ

По данным исследования, центральное телевидение пользуется доверием 53% граждан. На втором месте — местные телеканалы, на их сведения полагаются 47% россиян.

Из других форматов медиа наиболее востребованными оказались новостные, аналитические и официальные сайты, им доверяет 35% граждан. Примерно такой же показатель у центральной и региональной прессы — 33%. На информацию различных Telegram-каналов готовы опираться 31% россиян.

Россияне по-прежнему слушают региональное и центральное радио, сведениям из приемника доверяет каждый пятый житель.

А мессенджеры и соцсети оказались, по данным ВЦИОМ, аутсайдерами. Доля тех, кто не доверяет этим источникам, сегодня выше (35% и 43%), чем доля доверяющих (27% и 23%).

«Таким образом, несмотря на высокие темпы трансформации общего медиаландшафта под воздействием цифровых технологий, общество продолжает доверять наиболее привычному формату получения информации», — говорится в заключении аналитического центра.

Фото на обложке: BGStock72 / Shutterstock

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