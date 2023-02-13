ВЦИОМ: россияне назвали телевидение самым надежным форматом СМИ

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян доверяют телевидению как основному источнику получения информации.
По данным исследования, центральное телевидение пользуется доверием 53% граждан. На втором месте — местные телеканалы, на их сведения полагаются 47% россиян.
Из других форматов медиа наиболее востребованными оказались новостные, аналитические и официальные сайты, им доверяет 35% граждан. Примерно такой же показатель у центральной и региональной прессы — 33%. На информацию различных Telegram-каналов готовы опираться 31% россиян.
Россияне по-прежнему слушают региональное и центральное радио, сведениям из приемника доверяет каждый пятый житель.
А мессенджеры и соцсети оказались, по данным ВЦИОМ, аутсайдерами. Доля тех, кто не доверяет этим источникам, сегодня выше (35% и 43%), чем доля доверяющих (27% и 23%).
«Таким образом, несмотря на высокие темпы трансформации общего медиаландшафта под воздействием цифровых технологий, общество продолжает доверять наиболее привычному формату получения информации», — говорится в заключении аналитического центра.
Фото на обложке: BGStock72 /
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