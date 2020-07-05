Вдохновение для путешествия, организация поездки и возвращение домой: идеи, которые интересны S7

В июне 2020 года начала свою работу «Фабрика туристических продуктов и сервисов» — акселерационная программа для предпринимателей, где командам помогут реализовать свои идеи. В качестве партнера к программе присоединилась компания S7.

Авиакомпания заинтересована в людях, у которых есть интересные решения для бизнеса и необходимый опыт в создании продукта. Представители S7 в поисках стартапов и идей, которые смогут улучшить и облегчить существующие возможности путешествий для туриста — от желания отправиться в поездку и покупки билетов до логистистики и возвращения домой.

Кроме того, интересны проекты для логистических процессов внутри компании (в 2018 году S7 Airlines стала самой пунктуальной российской авиакомпанией по версии OAG Punctuality League) и повышения экологичности перевозок (авиакомпания занимает 16 место в рейтинге Atmosfair).

Это могут быть современные решения, построенные на технологиях ИИ или VR/AR, а также создание сервисов для B2C и B2B сегментов.

На Фабрике туристических продуктов и сервисов доступно два трека: «Стартап» и «Слушатель». В первом случае участвовать могут независимые и корпоративные продуктовые команды, travel-стартапы, туристические компании, у которых есть идеи новых решений или сервисов и которые готовы их реализовывать в рамках Фабрики. Трек «Слушатель» доступен для всех желающих.

Это бесплатно, но необходима регистрация. Заявки на обе программы Фабрики принимаются до 5 июля на сайте программы.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь», www.s7.ru) обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

S7 Airlines использует последние достижения мировой авиационной отрасли в обслуживании пассажиров и активно развивает сервис.

В настоящее время S7 Airlines обладает самым современным парком воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах ведущих мировых производителей – Airbus, Boeing, Embraer.

В 2019 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 17,9 млн пассажиров.

Фото на обложке: Stefan Fluck/Unsplash