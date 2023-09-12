ВЭБ продаст долю в совместном с Аркадием Ротенбергом предприятии

ВЭБ.РФ продаст долю в «Нацпроектстрое» (НСП) основному строительному подрядчику РЖД — группе «1520». Об этом РБК сообщил первый зампред госкорпорации Николай Цехомский и подтвердил гендиректор «1520» Алексей Крапивин.

Группа получит 48% одного из крупнейших инфраструктурных холдингов, еще 4% компании владеет сам Крапивин.

Сделку по продаже планируется завершить до конца года, ФАС уже одобрила ее проведение.

По условиям сделки, Крапивин станет владельцем 52% акций НПС, еще 48% продолжат контролировать структуры Аркадия Ротенберга. Представитель последнего подтвердил планы о сделке, однако ее сумму ни одна из сторон не раскрывает.

«Для ВЭБа это безубыточный, прибыльный выход», — пояснил Цехомский.

О том, что «1520» собирается нарастить долю в совместном предприятии ВЭБ и Ротенберга, сообщалось еще в конце 2022 года.

Группа «Нацпроектстрой» создана в 2019 году на базе активов «Мостотреста» и «ТЭК Мосэнерго», а также «1520».

В начале лета глава ВЭБа Игорь Шувалов объявил о планах продажи доли в НПС. Он отметил, что ВЭБ сосредоточится на «функции развития».

«Нацпроектстрой» имеет контракты на строительство восьмого этапа трассы М-12 Москва — Казань протяженностью 66 км и стоимостью 123,2 млрд рублей, а также право на заключение инвестиционного соглашения на реализацию основной части обхода Аксая в Ростовской области почти на 86 млрд рублей.

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