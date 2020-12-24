«Дочка» ВЭБ.РФ инвестирует в разработчика цифровых решений для промышленности почти 1 млрд рублей

VEB Ventures, «дочка» госкорпорации ВЭБ.РФ, вложит 990 млн рублей в ГК «Цифра». Об этом Rusbase сообщил представитель инвесткомпании. Какую долю группы получит VEB Ventures, не уточняется.

Группа компаний «Цифра» разрабатывает и внедряет решения для горной, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. Для этого «Цифрой» была создана платформа для работы с производственными данными ZIIoT с применением искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей.

Продукты экосистемы цифровых продуктов и сервисов «Цифры» используются на 300 промышленных предприятиях в России, Финляндии, Индии, ряде стран Латинской Америки и Африки. Выручка ГК «Цифра» по итогам 2019 года составила 2,4 млрд рублей (на 37% больше по сравнению с прошлым годом).

В машиностроении к системе мониторинга оборудования и персонала «Диспетчер» подключен самый большой парк станков в стране (более 10 тысяч) на предприятиях «Ростеха», «Трансмашхолдинга», «Росатома», говорится в сообщении.

В горной добыче свыше 70 разрезов оснащены системой «Карьер». В рамках концепции безлюдного производства «Цифра» первой в России запустила беспилотные роботы-самосвалы на СУЭке, робот-бурстанок, «умный» экскаватор.

Для нефтегазового сектора компания предлагает решения для управления производством с помощью машинного зрения и искусственного интеллекта. Еще одно направление работы — цифровизация бурения для снижения стоимости строительства и эксплуатации скважин.

Средства, полученные от VEB Ventures, будут направлены на развитие продаж «Цифры» на российском и международном рынках, а также создание новых продуктов и решений. Среди которых — разработка медных месторождений, производство полипропилена, метанола, полимеров, переработка природного газа.

Вместе с «Газпромнефтью» на базе совместного предприятия «Цифра» планирует вывести на рынок к 2021 году цифровую платформу управления производством в компаниях нефтегазовой промышленности.

«“Цифра” имеет огромный потенциал дальнейшего развития, в том числе и на мировом рынке IoT. Синергия с проектами ВЭБа откроет перед компанией новые возможности», — отметил гендиректор VEB Ventures Олег Теплов.

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