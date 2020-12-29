«Дочка» ВЭБ.РФ инвестировала 500 млн рублей в сервис Deliver

Цифровая B2B-платформа организации грузоперевозок Deliver получила полмиллиарда рублей от VEB Ventures, «дочки» ВЭБ.РФ. Об этом Rusbase сообщил представитель инвесткомпании.

Платформа предоставляет крупным грузоотправителям доступ к частным перевозчикам. К Deliver подключено более 59 тысяч компаний. Среди них — представители мультиформатного ритейла, производители продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Процесс организации FTL-перевозок (Full Truck Load — доставка грузов с полной загрузкой транспортного средства) практически полностью автоматизирован. Для грузоотправителей Deliver является цифровым экспедитором.

Платформа с помощью собственных AI-технологий проводит скоринг водителей, следит за их налогообложением, увеличивает количество доступного транспорта в пиковые периоды, прогнозирует возможные задержки и отклонения, обеспечивает долгосрочную фиксацию ставок.

«VEB Ventures присоединяется к акционерам Deliver: российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и его ближневосточным партнерам, в том числе Mubadala, а также фондам A&NN Investments, InVenture Partners и Amereus Group», – уточнил гендиректор VEB Ventures Олег Теплов.

Полученные инвестиции Deliver направит на масштабирование ИТ-продукта, расширение географии присутствия и запуск новых сервисов для клиентов и перевозчиков.

Фото: yaalan / Shutterstock