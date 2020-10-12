Veb Ventures и Orbita Capital вложились в разработчика решений для «умных городов» Alphaopen

Венчурный фонд Veb Ventures, принадлежащий госкорорации ВЭБ.РФ, и корпоративный фонд «Росатома» Orbita Capital инвестировали в российскую компанию Alphaopen. Она разрабатывает технологии для «умных городов». Сумма сделки составила 260 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Veb Ventures.

Фонды вложат по 130 млн рублей каждый с возможностью дополнительного инвестирования в компанию в будущем.

Alphaopen направит полученные деньги на развитие основного продукта компании — Alphalogic. Это единая программная платформа по управлению системами зданий и городской средой. Также инвестиции пойдут на разработку новых продуктов (профильных IT-решений для наиболее пострадавших от коронавируса сфер — школ, больниц, офисных центров, отелей).

«Участие институциональных инвесторов открывает для компании возможность масштабирования проектов на федеральном уровне, что позволит значительно улучшить качество городской среды и жилья, в том числе в моногородах», — говорится в сообщении.

Alphaopen — разработчик решений в сферах Smart Building & Campus, Smart Infrastructure, Smart City для индустриальных, инфраструктурных, коммерческих и жилых объектов. Софт компании включен в единый реестр отечественных программ. Alphaopen — резидент Инновационного центра «Сколково».

ООО «Альфаоупен» было зарегистрировано в Москве в октябре 2010 года. Учредителями являются Алексей Кучерук (50,1%) и Михаэль Шюлер (49,9%). Гендиректор — Александр Царюк. Шюлер, как пишет «Коммерсантъ», занимал руководящие посты в немецких, французских и швейцарских технологических компаниях, в том числе в Roseberger, Comco и Radio Frequency Systems.

Гендиректор Veb Ventures Олег Теплов рассказал, что Alphaopen является первым проектом в портфеле фонда из сферы IT-решений для Smart Building и Smart City. По словам главы фонда, развитие сервисов UrbanTech — одно из приоритетных направлений Veb Ventures.

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