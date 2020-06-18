ECOMMPAY проведет вебинар по продвижению бизнеса в Азии
Какие онлайн-индустрии сегодня наиболее востребованы в Азии? Как учесть многообразие культурных особенностей, фрагментированность рынков и сложное платежное поведение жителей разных стран? Эксперты обсудят эти и другие вопросы на бесплатном вебинаре Gate2Asia, организованном ECOMMPAY. Мероприятие состоится 2 июля.
Вот некоторые темы, которых коснутся спикеры вебинара:
- Тенденции и модели потребительского и платежного поведения после пандемии COVID19.
- Китай, Вьетнам, Таиланд и другие страны Азии: на что обратить внимание перед выходом на новый рынок.
- Как создать стратегию экспансии бизнеса в Азию.
- Разработка сценариев оплаты и подбор правильных платежных методов для конкретных стран Азии.
- Актуальные бизнес-кейсы от первого лица и обзор региональных рынков.
В ходе вебинара участники узнают, как выбрать оптимальное время для выхода на тот или иной рынок, рассчитать стратегию продвижения, подобрать самые эффективные инструменты для работы и предвидеть возможные проблемы.
Спикеры:
- Одри Оттевангер, директор провайдера платежных решений ECOMMPAY по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Специалист в области цифровых платежей и бренд-маркетинга с 17-летним опытом работы на руководящих должностях в международных платежных компаниях.
- Кельвин Фуа, руководитель глобальных платежных сетей холдинга PPRO. Специалист в области интеграции корпоративного бизнеса на локальные рынки и применения местных способов оплаты по всему миру.
- Антон Мезенцев, менеджер по глобальному развитию бизнеса и электронной коммерции IT-компании Softline. Имея обширный опыт работы в банковской и платежной индустрии, Антон курирует в компании развивающиеся рынки и развитие глобальных проектов.
Вебинар проводится на английском языке. Начало в 9:00 UTC (12:00 МСК) 2 июля 2020г.
Зарегистрироваться на бесплатный вебинар можно на сайте Gate2Asia, количество мест ограничено.
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