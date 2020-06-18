Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнерский материал

ECOMMPAY проведет вебинар по продвижению бизнеса в Азии

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

Какие онлайн-индустрии сегодня наиболее востребованы в Азии? Как учесть многообразие культурных особенностей, фрагментированность рынков и сложное платежное поведение жителей разных стран? Эксперты обсудят эти и другие вопросы на бесплатном вебинаре Gate2Asia, организованном ECOMMPAY. Мероприятие состоится 2 июля.

ECOMMPAY проведет вебинар по продвижению бизнеса в Азии

Вот некоторые темы, которых коснутся спикеры вебинара:

  • Тенденции и модели потребительского и платежного поведения после пандемии COVID19.
  • Китай, Вьетнам, Таиланд и другие страны Азии: на что обратить внимание перед выходом на новый рынок.
  • Как создать стратегию экспансии бизнеса в Азию.
  • Разработка сценариев оплаты и подбор правильных платежных методов для конкретных стран Азии.
  • Актуальные бизнес-кейсы от первого лица и обзор региональных рынков.

В ходе вебинара участники узнают, как выбрать оптимальное время для выхода на тот или иной рынок, рассчитать стратегию продвижения, подобрать самые эффективные инструменты для работы и предвидеть возможные проблемы.

Спикеры:

  • Одри Оттевангер, директор провайдера платежных решений ECOMMPAY по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Специалист в области цифровых платежей и бренд-маркетинга с 17-летним опытом работы на руководящих должностях в международных платежных компаниях.
  • Кельвин Фуа, руководитель глобальных платежных сетей холдинга PPRO. Специалист в области интеграции корпоративного бизнеса на локальные рынки и применения местных способов оплаты по всему миру.
  • Антон Мезенцев, менеджер по глобальному развитию бизнеса и электронной коммерции IT-компании Softline. Имея обширный опыт работы в банковской и платежной индустрии, Антон курирует в компании развивающиеся рынки и развитие глобальных проектов.

Вебинар проводится на английском языке. Начало в 9:00 UTC (12:00 МСК) 2 июля 2020г.

Зарегистрироваться на бесплатный вебинар можно на сайте Gate2Asia, количество мест ограничено.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2020

PR-акселератор

19 июня 2020

Blzzmatcher Online Show

21 июня 2020

Prohack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма