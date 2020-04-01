Открыта регистрация на вебинар по выходу на европейский рынок

7 апреля акселератор iDealMachine проведет вебинар, посвященный выводу компании на европейский рынок и ведению бизнеса за рубежом. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Вебинар будут вести Сергей Фрадков, инвестор, основатель и управляющий партнер iDealMachine, а также Михаил Суханов, бизнес-консультант и партнер iDM Europe Landing в Берлине.



Они расскажут:



почему Берлин — хороший город для запуска бизнеса в Европе;

как дистанционно анализировать и тестировать европейский рынок;

что нужно сделать, чтобы найти партнеров и клиентов;

какие юридические вопросы нужно решить перед открытием бизнеса и многое другое.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице вебинара в Zoom.

Фото на обложке: Waldemar Brandt/Unsplash