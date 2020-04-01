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Открыта регистрация на вебинар по выходу на европейский рынок

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

7 апреля акселератор iDealMachine проведет вебинар, посвященный выводу компании на европейский рынок и ведению бизнеса за рубежом. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Открыта регистрация на вебинар по выходу на европейский рынок

Вебинар будут вести Сергей Фрадков, инвестор, основатель и управляющий партнер iDealMachine, а также Михаил Суханов, бизнес-консультант и партнер iDM Europe Landing в Берлине.

Они расскажут:

  • почему Берлин — хороший город для запуска бизнеса в Европе;
  • как дистанционно анализировать и тестировать европейский рынок;
  • что нужно сделать, чтобы найти партнеров и клиентов;
  • какие юридические вопросы нужно решить перед открытием бизнеса и многое другое.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице вебинара в Zoom.

Фото на обложке: Waldemar Brandt/Unsplash

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