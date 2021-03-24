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«Вебиум» и «ВКонтакте» проведут бесплатную серию спецкурсов для подготовки к ЕГЭ

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ «Вебиум» и соцсеть «ВКонтакте» проведут бесплатную серию интенсивных курсов для выпускников школ. Обучение по всем предметам пройдет с 27 марта по 11 апреля 2021 года, рассказал RB.ru представитель «Вебиум».

«Вебиум» и «ВКонтакте» проведут бесплатную серию спецкурсов для подготовки к ЕГЭ

Отмечается,что все курсы созданы специально для данного проекта преподавателями «Вебиума». При этом образовательный процесс будет построен на основе инструментов «ВКонтакте».

Так, общение со студентами будет осуществляться в мессенджере соцсети с помощью чат-бота. Бот будет рассылать домашние задания, напоминать о курсе и отправлять дополнительные материалы перед занятиями. Вместо оценок за выполнение домашних заданий студенты будут получать стикеры «ВКонтакте».

Анонс курсов можно увидеть в официальной группе «Вебиума» в соцсети. Также описание образовательных программ доступны в предметных сообществах, где можно записаться на нужный курс и просмотреть прошедшие занятия.

Среди запланированных в марафоне бесплатных курсов:

  • «Био-каратэ» по биологии;
  • «Итоговое сочинение» по русскому языку и литературе;
  • «35-ая задача» по химии;
  • «Тригонометрия, первый уровень»;
  • «Конституция 2.0» по обществознанию;
  • «Великая Отечественная Война для ЕГЭ»;
  • «Спорные вопросы по литературе»;
  • «Астрономия для ЕГЭ»;
  • «Задания 32-38» по английскому языку;
  • «Весь phyton для ЕГЭ с нуля»;
  • «Хозяйство России» по географии.

«Вебиум» — это онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ по всем предметам. Школа существует 2 года и выросла из небольшого проекта в соцсети «ВКонтакте». По собственный данным, сейчас оборот компании составляет 148 млн рублей.

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Фото: G_Suriyaraks / Shutterstock

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