«Вебиум» и «ВКонтакте» проведут бесплатную серию спецкурсов для подготовки к ЕГЭ

Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ «Вебиум» и соцсеть «ВКонтакте» проведут бесплатную серию интенсивных курсов для выпускников школ. Обучение по всем предметам пройдет с 27 марта по 11 апреля 2021 года, рассказал RB.ru представитель «Вебиум».

Отмечается,что все курсы созданы специально для данного проекта преподавателями «Вебиума». При этом образовательный процесс будет построен на основе инструментов «ВКонтакте».

Так, общение со студентами будет осуществляться в мессенджере соцсети с помощью чат-бота. Бот будет рассылать домашние задания, напоминать о курсе и отправлять дополнительные материалы перед занятиями. Вместо оценок за выполнение домашних заданий студенты будут получать стикеры «ВКонтакте».

Анонс курсов можно увидеть в официальной группе «Вебиума» в соцсети. Также описание образовательных программ доступны в предметных сообществах, где можно записаться на нужный курс и просмотреть прошедшие занятия.

Среди запланированных в марафоне бесплатных курсов:

«Био-каратэ» по биологии;

«Итоговое сочинение» по русскому языку и литературе;

«35-ая задача» по химии;

«Тригонометрия, первый уровень»;

«Конституция 2.0» по обществознанию;

«Великая Отечественная Война для ЕГЭ»;

«Спорные вопросы по литературе»;

«Астрономия для ЕГЭ»;

«Задания 32-38» по английскому языку;

«Весь phyton для ЕГЭ с нуля»;

«Хозяйство России» по географии.

«Вебиум» — это онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ по всем предметам. Школа существует 2 года и выросла из небольшого проекта в соцсети «ВКонтакте». По собственный данным, сейчас оборот компании составляет 148 млн рублей.

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Фото: G_Suriyaraks / Shutterstock